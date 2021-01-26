В московских СИЗО возобновили прием передач от родственников и вывоз заключенных в суды

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве сообщило о частичном снятии ограничений, действовавших из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, "с 25 января 2021 года в учреждениях разрешаются краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами, которые проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты".

Кроме того, с соблюдением мер предосторожности возобновляется прием посылок и передач - прием передач осуществляется в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди на краткосрочные свидания и на прием передач определяется предварительной электронной записью. Вещевые передачи для вновь поступивших в СИЗО принимаются вне очереди.

Также возобновляется вывоз заключенных в суды и на проведение следственных действий (ранее участие заключенных в судебных заседаниях организовывалось преимущественно через видео-конференц-связь). "Перед выездом за пределы учреждений каждый из подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проходит медицинский осмотр и обеспечивается средствами индивидуальной защиты", - пояснили в УФСИН.

Вместе с тем ряд ограничений продолжает действовать. По-прежнему приостановлено предоставление длительных свиданий родственникам. Новые заключенные под стражу поступают лишь в СИЗО-7 (в Капотне), а арестованные, следующие через Москву транзитом, - в СИЗО-12 в Зеленограде.

По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты. Следователи, дознаватели и адвокаты (защитники) тоже смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски, бахилы и перчатки).