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Правительство направило более 9 млрд рублей на выплаты соцработникам

Деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля, заявили в кабмине

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе кабмина.

"Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ситуации с коронавирусом рабочая смена таких сотрудников длится 14 дней, и все это время они должны оставаться в стенах учреждения.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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