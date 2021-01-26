В Пензенской области увеличили на 40% число пунктов вакцинации от COVID-19

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличено в Пензенской области с 26 до 36. Пункты созданы во всех районах региона, сообщается во вторник на сайте Минздрава Пензенской области.

В понедельник на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области работают 26 пунктов, и поручил увеличить их число для проведения массовой вакцинации.

"В Пензенской области для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции организованы 36 пунктов. Это все районные и участковые больницы, четыре межрайонных центра, восемь поликлиник и медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства в городе Заречном", - говорится в сообщении.

В Пензенской области от коронавируса привились 3 тыс. человек, вторым компонентом вакцины привиты 990 человек. Более 3 200 жителей региона записались на вакцинирование через сайта пенза-доктор.рф, еще свыше 150 - через сайт госуслуг.

По данным на 26 января, в регионе подтверждено 31 583 случая заражения коронавирусной инфекцией, 24 985 человек выздоровели, 370 пациентов умерли.