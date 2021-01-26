Китай подтвердил готовность поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Китай подтвердил готовность поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса в нужном объеме. Об этом сообщает агентство БелТА по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Значительное внимание в разговоре было уделено ситуации с пандемией COVID-19. Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции, - сказано в сообщении. - Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе. Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме".

Ранее Лукашенко говорил, что в стране планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей, при этом сначала будут использовать российскую, которую Белоруссия будет закупать, а также производить на отечественных предприятиях. При этом он признал, что в создании вакцин в мире лидируют Россия, Китай и США, страна хотела бы использовать в будущем не только российскую вакцину.

С 1 октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, где официально зарегистрирован "Спутник V". В конце декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что первая партия российского препарата доставлена в республику, в стране сразу началась кампания по вакцинации.

Поставка удобрений

Кроме того, Белоруссия и Китай проработают вопрос об увеличении поставок в Китай белорусских калийных удобрений, сообщает БелТА.

"Лидеры обсудили тему увеличения объемов закупки Китайской Народной Республикой у Беларуси калийных удобрений. На соответствующую просьбу белорусской стороны китайские партнеры ответили готовностью активно проработать данный вопрос", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что лидеры двух стран отметили рост двусторонней торговли. "Они с удовлетворением констатировали, что спада удалось не допустить в сложных условиях пандемии и снижения деловой активности", - отмечено в сообщении. В качестве примера были приведены поставки белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок КНР. Стороны отметили, что основными точками роста в целом остаются продовольствие и продукция деревообработки. При этом "создана экспертная группа по упрощению торговых процедур и дальнейшему развитию экспорта". "Успешно проведена работа по наполнению белорусской экспортной заявки, в которую вошли 88 позиций сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности", - отмечено в сообщении.

Кроме того, во время телефонного разговора затрагивались вопросы взаимодействия с китайскими финансовыми институтами, реализация с их поддержкой ряда крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Речь также шла и о дальнейшем развитии и реализации потенциала индустриального парка "Великий камень" под Минском, который является ключевым элементом участия Белоруссии в инициативе "Один пояс - один путь". Лукашенко при этом отметил важность "активизации сотрудничества в индустриальном парке "Великий камень" и существенно расширения присутствия ведущих китайских компаний и банков в Беларуси".

Также, "с целью развития межрегионального сотрудничества", было предложено объявить Год регионов Белоруссии и Китая и провести его в течение трех лет, с 2021 по 2023.

"Белорусская калийная компания" (БКК) в 2020 году согласно контракту с КНР поставляла удобрения в эту страну по цене $220 за тонну.