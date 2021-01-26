YouTube будет работать с разными странами над нормативно-правовым регулированием

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. YouTube планирует продолжить сотрудничество с правительствами разных стран для решения проблем, связанных с соблюдением нормативно-правовых требований, в 2021 году. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на письмо генерального директора Сьюзен Войжитски к авторам контента на YouTube об итогах 2020 года и приоритетах на 2021.

"В прошлом году YouTube сотрудничал с правительствами разных стран по критически важным вопросам. Таким как предотвращение насильственного экстремизма и проведение на платформе скоординированных операций по распространению влияния. Такое партнерство было особенно важным, поскольку вместе мы помогали людям находить правдивую информацию во время пандемии", - отмечается в сообщении. В 2021 году компания продолжит работать в этом направлении.

Кроме того, в 2021 году YouTube планирует интеграцию инструментов для совершения покупок и создания контента на мобильных устройствах с помощью сервиса YouTube Shorts. Платформа будет поддерживать телевизоры, игровые приставки и улучшать голосовое управление.

Компания также поделилась итогами за 2020 год: за первый квартал 2020 года суммарное время просмотра роликов на YouTube в мире увеличилось на 25%, количество прямых трансляций в день выросло на 45%, примерно полмиллиона каналов провели прямые трансляции в первый раз.