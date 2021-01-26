В одном из санаториев КЧР создали программу реабилитации для переболевших COVID-19

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Жители России, которые перенесли коронавирусную инфекцию, смогут пройти бесплатную реабилитацию на базе санатория "Нарат" в курортном поселке Теберда Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщили в региональном оперштабе.

"Бесплатно отдыхать и поправлять здоровье в санатории "Нарат" будут постковидные больные со всех регионов России. Для Карачаево-Черкесии выделено на ближайшие 2 месяца более 80 квот. Для того, чтобы попасть на реабилитацию при наличии показаний, необходимо получить направление участкового врача. В приоритете - медработники, которые заразились во время исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что реабилитационная программа санатория "Нарат" направлена на лечение заболеваний органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. В программу включены терренкур, дыхательная гимнастика, занятия в тренажерном зале, массаж, бальнеотерапия. Всего предусмотрено более 30 видов оздоровительных процедур. Программы реабилитации формируются индивидуально.

За последние сутки в республике выявили 74 случая заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксированы 17 225 случаев инфицирования, 15 548 человек выздоровели, 50 умерли. В госпиталях республики получают лечение 740 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.