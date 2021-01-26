Pfizer с 15 февраля возобновит поставки вакцины от коронавируса в Канаду

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Американская компания Pfizer возобновит с 15 февраля поставки вакцины от коронавируса в Канаду. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я могу сказать, что с 15 февраля мы будем получать сотни тысяч доз вакцины [Pfizer]", - сказал он. По словам Трюдо, он получил гарантии от руководства компании, что она исполнит свои контрактные обязательства по доставке вакцины. Премьер-министр уточнил, что временная приостановка поставок вакцины этой компании в Канаду с 25 января связана с модернизацией производства на заводе Pfizer в Бельгии.

На данный момент в Канаду поставлено более 1 млн доз вакцин от коронавируса, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna. По словам Трюдо, до 31 марта в страну поступит 6 млн доз этих препаратов, а к сентябрю уже все желающие канадцы смогут получить прививку. Вакцинация в Канаде началась 14 декабря.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для более 400 млн доз вакцин.