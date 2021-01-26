ВОЗ готовится принять решение о включении некоторых вакцин от COVID-19 в экстренный список

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), изучающая заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения, может принять решение по некоторым из них уже в ближайшие недели. Это следует из обновленного 25 января графика рассмотрения заявок, опубликованного на ее сайте .

Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Согласно плану рассмотрения заявок, вакцина "Спутник V" прошла три этапа утверждения из пяти. Отмечается, что по ней "проведено несколько встреч" и "запрошено дальнейшее прояснение". На 28 - 29 января запланировано обсуждение "сроков предоставления данных". Что касается вакцины "Эпиваккорона", то ей предстоит пройти, согласно документу, еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена ни для одной из российских вакцин.

Под номером один в документе ВОЗ фигурирует вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она прошла все этапы и получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года.

В отношении ряда других вакцин решение может быть принято в ближайшие недели и месяцы. В частности, один из двух препаратов, заявленных британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, ожидает заключения со стороны ВОЗ в "самое раннее в январе", а второй препарат - "в марте - апреле", и речь идет о его использовании в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX.

Что касается вакцины американской компании Moderna, то в качестве возможного срока принятия решения в ВОЗ называют конец февраля, а в отношении вакцины индийского Института сыворотки заключение экспертов может появиться в середине февраля. Препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac имеют шанс получить зеленый свет от ВОЗ в начале марта, а вот в отношении еще одного препарата из КНР - разработки компании CanSino - сроки возможного одобрения в документе ВОЗ не определены. В свою очередь препарат компании Janssen, принадлежащей американской Johnson & Johnson, может рассчитывать на решение со стороны ВОЗ в мае-июне.

Скрупулезная процедура

Рассмотрение вопроса о включении вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, будет проходить по установленной процедуре. В частности, эксперты уделяют внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству, заявила ранее на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, такой анализ проводится в ВОЗ "очень скрупулезно". Производители получают вопросы и отвечают на них. Только после того как предоставлена и рассмотрена вся требуемая информация, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список, рекомендованный для экстренного применения, сказала официальный представитель организации.