Граффити с почетным ветераном появилось на фасаде военкомата в Калининграде

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники подразделения филиала центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Балтийскому флоту создали граффити с портретом Героя Советского Союза, участника штурма Кенигсберга Михаила Булатова. Рисунок нанесли на фасад здания сборного пункта областного военкомата в Калининграде, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"На фасаде здания сборного пункта военного комиссариата Калининградской области в Калининграде сотрудники одного из подразделений филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Балтийскому флоту нарисовали портрет Героя Советского Союза, участника штурма Кенигсберга, почетного ветерана Калининграда Михаила Булатова", - говорится в сообщении.

О подвиге Михаила Булатова в городе напоминает памятный знак, его имя носят школа и улица. В 1945-м 20-летний сапер Булатов получил Золотую звезду Героя Советского Союза из рук маршала Василевского за проявленный героизм в боях в Восточной Пруссии. "Во время боевой разведки шоссе Кенигсберг-Раушен (ныне Калининград-Светлогорск) Михаил Булатов под шквальным огнем немецкой артиллерии в одиночку обнаружил и обезвредил 24 тщательно замаскированных управляемых немецких фугаса. Это позволило провести наступление советских войск на Кенигсберг без задержки", - рассказали в пресс-службе.

Михаил Булатов не раз приезжал в Калининград, но жил после войны в Курске, где возглавлял городской Совет ветеранов войны и труда. В 2020 году на улице, названной в честь него, появился памятник. Однако герой не дожил до этого момента несколько месяцев: в марте прошлого года он ушел из жизни в возрасте 95 лет.