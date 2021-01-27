Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с Национальной медицинской палатой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Стороны договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере нормотворчества. Достигнута договоренность, что проекты нормативных актов в сфере здравоохранения будут направляться в Национальную медицинскую палату, которая будет высказывать по ним мнение профессионального медицинского сообщества. Это поможет снимать часть вопросов уже на стадии разработки проектов нормативных актов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что предложения медиков сначала пройдут обсуждения в профессиональном сообществе, их оформят в виде нормативных инициатив. Затем этот документ Национальная медицинская палата направит в Минздрав России.

По словам Мурашко, соглашение позволит активнее взаимодействовать с Нацмедпалатой по ключевым аспектам развития здравоохранения. Например, по вопросам повышения профессионального уровня медицинских работников, защиты их прав, совершенствования системы социальных гарантий.

"В пандемию медработники проявили себя настоящими героями и справедливо заняли достойное место в обществе. Именно медики играют ключевую роль в обеспечении качества медицинской помощи, реализации пациенториентированного подхода к ее оказанию. Поэтому для нас тесное сотрудничество с профессиональным сообществом и совместная выработка решений по вопросам охраны здоровья граждан, кадровой политики в здравоохранении, включая вопросы оплаты труда, организации здравоохранения, дальнейшего развития медицинской науки, является насущной необходимостью", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба.

Рошаль считает, что такое взаимодействие будет полезно как для врачей, так и для медицинского сообщества. "Цель у нас с министерством одна - чтобы больной попал к квалифицированному доктору, который имеет все необходимое, чтобы оказать ему помощь", - приводит его слова пресс-служба министерства.