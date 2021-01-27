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Пандемия COVID-19

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 февраля

В регионе также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Власти Пензенской области продлили режим повышенной готовности, введенный в регионе в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, до 12 февраля. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 12 февраля включительно без изменений", - отметила Черемушкина.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ограничены с 23:00 до 06:00. Действует режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области подтверждено 31 583 случая заражения коронавирусной инфекцией, 24 985 человек выздоровели, 370 пациентов умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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