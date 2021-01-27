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На "Фукусиме-1" обнаружили зоны особо высокой радиоактивности

Очаги находятся в трех энергоблоках в районе трех железобетонных колпаков, которые прикрывают сверху корпуса поврежденных реакторов

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Участки чрезвычайно высокой радиоактивности обнаружены в верхней части трех пострадавших энергоблоков АЭС "Фукусима-1", где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных во время аварии в марте 2011 года. Об этом говорится в утвержденном в среду докладе государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой, сообщило информационное агентство Кyodo.

Очаги особо высокой радиоактивности находятся в трех энергоблоках в районе трех железобетонных колпаков, которые прикрывают сверху корпуса поврежденных реакторов. Уровень излучения там составляет несколько зивертов в час, что может за несколько часов вызвать смерть человека. Наличие этих зон, говорится в докладе, может еще больше замедлить работы по демонтажу атомной станции.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. В настоящее время этот район в значительной мере очищен, туда вернулась большая часть населения.

Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.

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