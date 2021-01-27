Глава ВОЗ считает, что равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире оказался под угрозой

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что равный доступ к препаратам от коронавируса на планете оказался под угрозой, так как вакцинация проводится сейчас в небольшой группе стран, прежде всего богатых, тогда как государства с низкими доходами на душу населения не имеют возможности приступить к прививкам. Об этом он заявил, выступая в среду по телесвязи на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходящей в Страсбурге.

"В то время как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа [к вакцинации] подвергается серьезному риску, - сказал глава ВОЗ. - Даже если вакцины дают надежду людям в богатых странах, сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что значительная часть мира может остаться за бортом".

По словам Гебрейесуса, "некоторые государства и компании заключают двусторонние сделки в обход [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX, подстегивая цены и пытаясь встать впереди очереди". Он напомнил, что иммунизация от COVID-19 проводится сейчас в 50 странах, "почти все из которых - богатые государства". При этом 75% всей вакцины сосредоточено "всего в 10 странах", отметил гендиректор ВОЗ.

"Можно понять, что правительства хотят отдать приоритет прививкам своих работников здравоохранения и пожилых людей. Однако не является правильным, что более молодые и здоровые взрослые люди в богатых странах проходят вакцинацию раньше, чем работники здравоохранения и пожилые в бедных странах", - констатировал глава ВОЗ. По его мнению, ситуацию усугубляет тот факт, что большинство производителей фармацевтической продукции "отдает приоритет одобрению [вакцины] регулятивными органами в богатых странах", тогда как предоставление ими заявок в ВОЗ для включения их препаратов в список рекомендуемых для экстренного использования приоритетом для них не является.

Как считает Гебрейесус, распространение в мире новых разновидностей коронавируса делает еще более настоятельной необходимость обеспечения равного доступа к вакцинам. Подход к вакцинации по принципу "В первую очередь - я" подвергает "беднейших и наиболее уязвимых людей риску", продолжил он, добавив, что такие действия "могут только продлить пандемию", а чтобы ее преодолеть - "исключительно важно делиться" вакциной. Глава ВОЗ обратил внимание на "великодушные взносы" европейских государств в COVAX, отметив вместе с тем, что этот механизм все еще испытывает нехватку средств на сумму в $2 млрд. Он напомнил, что некоторые страны зарезервировали для себя "больше вакцины, чем им требуется", и в этой связи "крайне важно, чтобы COVAX получил эти дополнительные дозы в скором времени", а не "по прошествии многих месяцев". Гебрейесус призвал правительства, фармацевтические компании и мировое сообщество в целом предпринять шаги по обеспечению "вакцинного равенства" в мире.

Механизм COVAX

ВОЗ придает большое значение международному механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.