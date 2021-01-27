{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОП предложили ввести возрастную идентификацию в соцсетях и особые детские sim-карты

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко также отметил, что нужно информировать родителей о финансовых действиях несовершеннолетних

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести возрастную идентификацию в социальных сетях и разработать специальные детские sim-карты для повышения информационной безопасности несовершеннолетних. Такие предложения он высказал в ходе заседания, посвященного профилактике рисков участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

"Во-первых, необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но, поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем этого потребовать", - сказал Рыбальченко.

По его словам, также встал вопрос о необходимости "разработки специальных sim-карт для детей, которые бы идентифицировали детей как пользователей sim-карт". "Я считаю, что это необходимо, мы должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть необязательными, добровольными, но родители вправе сами ограждать детей от различного контента", - уточнил он.

"Ну и третье. Эти sim-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей и финансовых ресурсов. Более 40% наших детей старшего возраста имеют счета в банках. Средний чек, по-моему, Сбербанка или Ассоциации банков эта информация, это примерно 3 тыс. в месяц. Это очень приличная сумма, куда она направляется, родитель не знает", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что ни в одной развитой европейской стране финансовые действия несовершеннолетних детей не могут остаться без информирования родителей. "Мы должны тоже этого добиваться, поскольку это информация об участии детей в других операциях, о которых мы не знаем, в том числе в играх, финансировании каких-то мероприятий, о которых мы не знаем. Поэтому то, что мы сейчас столкнулись с привлечением детей к несанкционированным акциям, должно перед нами поставить новые вопросы по информационной безопасности", - заключил Рыбальченко.

Ряд несанкционированных акций прошел в России в прошлую субботу, 23 января, после призывов сторонников арестованного Алексея Навального. Они, в частности, активно призывали принять участие в протестных митингах молодых людей, включая несовершеннолетних. При этом, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, несмотря на агрессивную агитацию, на уличные акции вышло сравнительно мало детей.

Теги
Россия
Путин призвал оказать помощь Африке в обеспечении тестами и вакцинами от коронавируса
Глава государства также призвал создать условия для совместной работы ученых всего мира для борьбы с коронавирусом
Читать полностью