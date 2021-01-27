В ОП предложили ввести возрастную идентификацию в соцсетях и особые детские sim-карты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести возрастную идентификацию в социальных сетях и разработать специальные детские sim-карты для повышения информационной безопасности несовершеннолетних. Такие предложения он высказал в ходе заседания, посвященного профилактике рисков участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

"Во-первых, необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но, поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем этого потребовать", - сказал Рыбальченко.

По его словам, также встал вопрос о необходимости "разработки специальных sim-карт для детей, которые бы идентифицировали детей как пользователей sim-карт". "Я считаю, что это необходимо, мы должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть необязательными, добровольными, но родители вправе сами ограждать детей от различного контента", - уточнил он.

"Ну и третье. Эти sim-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей и финансовых ресурсов. Более 40% наших детей старшего возраста имеют счета в банках. Средний чек, по-моему, Сбербанка или Ассоциации банков эта информация, это примерно 3 тыс. в месяц. Это очень приличная сумма, куда она направляется, родитель не знает", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что ни в одной развитой европейской стране финансовые действия несовершеннолетних детей не могут остаться без информирования родителей. "Мы должны тоже этого добиваться, поскольку это информация об участии детей в других операциях, о которых мы не знаем, в том числе в играх, финансировании каких-то мероприятий, о которых мы не знаем. Поэтому то, что мы сейчас столкнулись с привлечением детей к несанкционированным акциям, должно перед нами поставить новые вопросы по информационной безопасности", - заключил Рыбальченко.

Ряд несанкционированных акций прошел в России в прошлую субботу, 23 января, после призывов сторонников арестованного Алексея Навального. Они, в частности, активно призывали принять участие в протестных митингах молодых людей, включая несовершеннолетних. При этом, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, несмотря на агрессивную агитацию, на уличные акции вышло сравнительно мало детей.