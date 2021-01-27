Группа экспертов из РФ прибыла в Египет для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Группа российских экспертов прибыла в среду в Каир для проверки безопасности международных аэропортов в курортных городах Египта. Об этом сообщили в среду ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

По данным представителя компании, делегация из 17 человек прибыла в Каир, вечером она направится в Хургаду, оттуда часть экспертов позднее вылетит в Шарм-эш-Шейх. Визит рассчитан на пять дней. В частности, российские специалисты в очередной раз проверят системы безопасности аэропортов на курортах: процедуры по обеспечению безопасности пассажиров от входа в здание аэропорта и до посадки в самолет, систему досмотра багажа, заправку бортов топливом и продуктами питания перед взлетом, а также отслеживание процесса входа и выхода рабочих и функциональность камер наблюдения. По словам собеседника агентства, одним из замечаний российской стороны в прошлый раз были сроки хранения записей на видеокамерах, которые составляли 48 часов. Эксперты обратили внимание на необходимость сохранения всех записей минимум 72 часа.

"Надеемся, что после завершения работы специалистов будет составлен положительный отчет, системы безопасности аэропортов будут одобрены, и финалом работы комиссии станет принятие решения о возобновлении авиасообщения между городами России и курортами Египта", - заметили в компании.

В январе 2020 года делегация российских специалистов провела очередную инспекцию воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха. Это был уже не первый визит, и тогда в Каире надеялись, что он станет завершающим перед подготовкой финального отчета о безопасности египетских аэропортов и возможным возобновлением чартерного сообщения с городами России.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.