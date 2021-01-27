В Петербурге поддержали инициативу о расширении возможностей использования маткапитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду поддержали инициативу об обеспечении возможности расходовать средства регионального материнского капитала на реконструкцию садового дома.

"В прошлом году мы приняли решение о продлении действия нашего [регионального материнского] капитала до 2026 года, и в этой связи самым логичным было бы расширение возможности для использования [его] средств, исходя из тех запросов, которые есть у жителей нашего города. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в частности, поступали обращения относительно предложений о возможности использования средств материнского капитала на реконструкцию садового дома. Могу сказать, что количество обращений и их актуальность возросли в связи с пандемией, так как многие предпочли проводить время за городом", - сказал на заседании один из авторов документа, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров напомнил, что ранее жителям города была предоставлена возможность направлять средства материнского капитала на покупку садовых участков и строительство дачных домиков. "Дачный отдых - одна из самых распространенных форм досуга и оздоровления в Петербурге и Ленинградской области. Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, оплачивая из этих средств реконструкцию садового дома", - привели его слова в пресс-службе городского парламента.

Программа регионального материнского капитала действует в Санкт-Петербурге с 2012 года, в марте прошлого года губернатор Александр Беглов подписал принятый заксобранием закон о продлении ее действия на пять лет - до конца 2026 года. Она предусматривает выплату из городского бюджета семьям, где родился третий или последующий ребенок. С учетом ежегодной индексации сумма поддержки таким семьям составляет уже более 160 тыс. рублей. По данным комитета по социальной политике, количество многодетных семей в Петербурге на конец 2020 года превышало 47 тыс., в них воспитываются 152 тыс. детей.

В настоящее время средства регионального материнского капитала можно расходовать на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд и строительства садового дома, получение ребенком образования, высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха детей и их санаторно-курортного лечения, покупку автомобиля, а также товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.