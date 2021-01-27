В Коми создали выездную службу паллиативной помощи детям

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Первая в Республике Коми выездная служба паллиативной помощи детям начала работать в Ухте на базе городской детской больницы. Специалисты оказывают помощь детям Ухты и ближайших районов, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Коми.

"В Ухте создана первая в республике выездная служба паллиативной помощи детям. Из медицинского персонала в состав службы в Ухте входят педиатр, старший фельдшер, реаниматолог-анестезиолог и невролог. Кроме них, в составе выездной бригады есть психолог и социальный работник. Все специалисты прошли соответствующее обучение в Москве. С ноября 2020 года бригада выполнила 46 выездов к 24 детям с паллиативным статусом", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на укомплектование штата персоналом и оснащение отделения было выделено более 5 млн рублей. По словам главного врача Ухтинской детской больницы Марата Нуриева, паллиативная медицинская помощь улучшит качество жизни детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также окажет поддержку семьям с такими детьми.

"Паллиативная помощь оказывается преимущественно на дому, без необходимости посещения медицинской организации. Специализированная бригада выезжает на дом к неизлечимо больным. Специалисты не только оказывают медицинскую помощь, но и помогают семьям в уходе за ребенком, оказывают психологическую и правовую поддержку, договариваются об организации выездных консультаций врачей-специалистов. При необходимости родственники могут проконсультироваться у социальных работников, например, по вопросам оформления инвалидности или получения лекарств", - сообщил главврач.

По данным Минздрава Коми, всего в регионе около 2 тыс. взрослых и детей нуждаются в паллиативной помощи. С февраля прошлого года паллиативное отделение на 15 коек действует при региональном онкодиспансере.