Соцсети оштрафуют за неудаление призывов к детям выйти на акции 23 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в среду.

"За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube", - указано в сообщении.

Уточняется, что перечисленные платформы, несмотря на требование Генпрокуратуры РФ и уведомление Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности 170 противоправных призывов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение владельцем сайта порядка ограничения доступа к запрещенной информации штраф может составить от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до одной десятой годовой выручки.

"Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - добавили в Роскомнадзоре.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" среди детей массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах.