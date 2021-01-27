Комиссия по этике вуза в Петербурге рассмотрит выступление педагога, отрицающего Холокост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Этическая комиссия Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) рассмотрит обстоятельства выступления профессора Владимира Матвеева (сотрудник СПбГЭУ и РАНХиГС), в котором он отрицал Холокост. Как сообщил ТАСС ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, увольнение преподавателя в данном случае может стать адекватной мерой, заседание пройдет на следующей неделе.

Во вторник в региональных СМИ появилась информация о том, что Матвеев на вебинаре для учителей в Ленинградском институте развития образования заявил о том, что термин "жертвы Холокоста" и сам его факт являются некорректными. В официальном канале Ленинградской области в Telegram сообщили, что Матвеев высказал "частное мнение на тему Холокоста".

"На следующей неделе в СПбГЭУ пройдет заседание этической комиссии, которая рассмотрит причины подобных высказываний и соответствие преподавателя моральному облику. В данном случае увольнение может явиться вполне адекватной мерой. Тем не менее, предварительно необходимо узнать мнения сторон", - сказал Максимцев.

По его словам, высказывания профессора Матвеева по Холокосту не совпадает с позицией СПбГЭУ и является частным мнением ученого, которое не должно быть транслировано на широкую аудиторию, особенно молодежную. Кроме того, Матвеев выступал на семинаре в качестве председателя редакции журнала "Национальная безопасность и стратегическое планирование", и в данном случае его участие не имело отношения к СПбГЭУ. "Ранее жалоб от студентов в отношении преподавания профессора Матвеева в администрацию вуза не поступало. Однако сейчас в университет поступает большое количество писем от возмущенной общественности и выпускников", - отметил Максимцев.

Ранее в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург), сотрудником которого также является Матвеев, сообщили ТАСС, что руководство института считает неприемлемым продолжение его работы в вузе.

По информации на сайте СПбГЭУ, Владимир Матвеев является полковником в отставке, занимает должность доцента со стажем педагогической работы свыше 30 лет, имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. В СПбГЭУ Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество. Занимал должности декана факультета, заведующего кафедрой 14 лет. Является автором более 300 научных работ, в том числе 17 монографий и 15 учебно-методических пособий.