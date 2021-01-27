Более 60 млн рублей направят на компенсации за жилье после взрывов боеприпасов под Рязанью

ТАСС, 27 января. Свыше 60 млн рублей будет направлено на выплату компенсаций гражданам, жилье которых было утрачено или пострадало в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части в Рязанской области в октябре 2020 года. Соответствующий закон в среду приняла Рязанская областная дума, сообщается на сайте регионального парламента.

"Региональный закон "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Рязанской области" принят на первом заседании весенней сессии облдумы в среду, 27 января. Он предполагает оказание дополнительной помощи собственникам, если их жилье было уничтожено или повреждено в результате взрывов на территории воинской части 55443", - говорится в сообщении.

Из финансово-экономического обоснования закона следует, что гражданам, чье жилье оказалось полностью разрушенным, полагается компенсационная выплата на приобретение нового жилья из расчета 41 103 рубля за квадратный метр жилой площади. На эти цели выделено около 20 млн рублей. Еще свыше 41 млн рублей планируется направить на выплату компенсаций на восстановление поврежденного жилья. Как отмечается, в результате инцидента было утрачено 13 жилых помещений общей площадью более 630 кв. м. По предварительным данным, общая площадь поврежденного жилья превысила 6,7 тыс. кв. м.

Меры социальной поддержки оказываются за счет дотаций из федерального бюджета.

"Важное решение, которое поможет нашим жителям, пострадавшим при пожаре в войсковой части в Скопинском районе. Была проведена колоссальная работа, точечная работа: комиссионное обследование, беседы с гражданами, осуществление первых выплат - все очень быстро было сделано. Кроме того, напомню, что, помимо региональных средств, на федеральном уровне было принято решение об оказании дополнительной помощи пострадавшим, и эти средства в размере 219 млн рублей уже поступили в регион", - прокомментировал ТАСС принятие закона губернатор Рязанской области Николай Любимов.

7 октября 2020 года в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов, был введен режим ЧС. Пожар был потушен 9 октября, тогда же в регионе был снят режим ЧС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По данным регионального правительства, всего в ближайших населенных пунктах повреждено более 430 строений.