На территории ВДЦ "Орленок" впервые за 60 лет реконструируют мосты

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Мосты, проходящие по территории всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Краснодарском крае, будут реконструированы впервые с 1960 года. До конца 2021 года планируется завершить работы по обновлению двух мостов через реку Пляхо, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

"В рамках проекта "Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей ФГБОУ ВДЦ "Орленок" предусмотрена реконструкция двух искусственных сооружений - автомобильных мостов через реку Пляхо. <…> Реконструкция мостов облегчит передвижение длинномерного транспорта (автобусы) Всероссийского детского центра, обеспечит безопасность детей и сотрудников, повысит эффективность эксплуатации объектов", - сказал Джеус.

Он уточнил, что один мост расположен рядом со стадионом и существует с момента основания "Орленка" - 1960 года. Его ремонт уже начался. Длина моста составит 23,34 метра. После ремонта ширина проезжей части увеличится с 3,8 до 4,5 метра, появятся тротуары шириной 1,5 метра с обеих сторон. Обеспечивать безопасность орлят и сотрудников будет барьерное ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуаров. По всей длине появятся перила и освещение. Ремонт будет завершен к маю, как раз к началу большого летнего сезона. Второй мост был введен в эксплуатацию в 1973 году и также находится в центральной части центра. Его начнут реконструировать в октябре 2021 года: пешеходные тротуары расширят с 1 до 1,5 метра, длина моста увеличится с 16 до 25,1 метра, также установят перила индивидуального проектирования высотой 1,5 метра.

В ноябре в ВДЦ сообщали, что работы по комплексной реконструкции и расширению наружных инженерных сетей "Орленка" по планам завершатся к 2025 году. Выделение более 1 млрд рублей правительством России позволит приступить ко второму этапу реконструкции, включающему в себя строительство стадиона, реконструкцию системы ливневой канализации, и созданию системы эфирного телевидения.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.