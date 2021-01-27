В Польше сообщили, что запрет абортов по причине патологии плода вступит в силу 27 января

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Решение Конституционного суда Польши о запрете в республике абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода будет опубликовано и вступит в силу в среду. Об этом сообщила информационная служба польского правительства.

"Конституционный суд представил письменное обоснование вердикта о защите жизни. В соответствии с требованиями конституции приговор будет опубликован сегодня в "Официальном вестнике", - указано в распространенном Польским агентством печати сообщении.

Решение о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны, было принято Конституционным судом Польши 22 октября прошлого года. После этого в стране вспыхнули массовые протесты.

Власти тогда отложили публикацию в "Официальном вестнике" и вступление в силу решения до момента представления судом официального обоснования к своему вердикту. Сегодня оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется Конституцией Польши. Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для его жизни и жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Это означает, что такие заболевания, как синдром Дауна, не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.