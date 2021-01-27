Власти Псковской области продлили ограничения по коронавирусу

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 29 тыс. человек, продлили ограничения из-за угрозы распространения инфекции до 9 февраля. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в региональный указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия продлены по 9 февраля. Сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дополнительный период оформления больничных листков для работающих лиц старшего возраста установлен на период с 30 января по 9 февраля", - отмечается в сообщении.

Согласно внесенным в указ губернатора изменениям, в ночные часы с 23:00 до 06:00 мск в Псковской области разрешается работа общепита на АЗС, а также обслуживание навынос и доставка готовых блюд на дом, в номера гостиниц. "Вместе с тем в ночное время должно быть исключено нахождение посетителей на предприятиях общепита. Изменения вступают в силу 30 января 2021 года", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе 28 871 заразившийся, 16 748 выздоровели, 127 пациентов умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов. В январе 2021 года власти объявили о возобновлении работы театров и филармоний. Кроме того, сейчас в регионе разрешено проведение отборочных соревнований для спортсменов региона, при этом спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.