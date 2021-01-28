Власти Камчатки сообщили, что регион станет площадкой для развития инклюзивного туризма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Камчатский край войдет в программу по адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и станет площадкой для развития инклюзивного туризма. Об этом стало известно на встрече губернатора Владимира Солодова с членом комитета Совета Федерации по социальной политике Марией Львовой-Беловой во время ее рабочей поездки в регион, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Мы с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой обсудили эту тему [развитие инклюзивных программ в сфере туризма] <…> Естественно, что Камчатка - это один из главных регионов в стране, который должен принять в этом участие. Это будет доступная среда: обучение сотрудников, работающих в сервисе по взаимодействию с людьми с инвалидностью, это участие самих молодых ребят в рабочих площадках сферы гостеприимства и создание качественных туристических инклюзивных продуктов", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.

Солодов добавил, что создание доступной среды на некоторых популярных камчатских туристических маршрутах вполне возможно. Он привел в пример одно из самых посещаемых мест края - Кроноцкий заповедник, где настильные тропы и инфраструктура могут быть адаптированы под людей с ограниченными возможностями.

Ранее в краевом правительстве сообщали ТАСС, что к 2025 году по количеству рабочих мест туризм будет сопоставим с базовой отраслью экономики в крае - рыбохозяйственным комплексом.

В 2020 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.