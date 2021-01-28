{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава заявил, что SARS-CoV-2 станет пятым сезонным коронавирусом

По словам Николая Брико, известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, при этом четыре из них - коронавирусы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый коронавирус SARS-CoV-2 войдет в число сезонных респираторных инфекций и станет пятым коронавирусом в этой группе вирусов. Об этом в интервью ТАСС сказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

На эту тему
Главный эпидемиолог РФ: ничего надежнее и безопаснее вакцинопрофилактики у нас нет

"COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире. И искоренить этот вирус [вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2] не удастся. Он войдет в нашу жизнь, как это сделал "свиной грипп" в 2010-м году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ", - сказал Брико.

По его словам, на данный момент известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, при этом четыре из них - коронавирусы. "Новый коронавирус просто станет пятым в этой группе вирусов. Остается только надеяться, что он не будет настолько изменчив, как вирус гриппа, хотя это пока прогнозировать сложно", - отметил эксперт.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Минцифры: государственные мобильные приложения отвечают всем требованиям безопасности
Ранее издание РБК сообщило, что большинство изученных экспертами таких приложений передает данные пользователей третьим лицам, используя так называемые трекеры
Читать полностью