Москвичи чаще всего сдают плазму с антителами к COVID-19 в Центре крови имени Гаврилова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центр крови имени О. К. Гаврилова является наиболее популярным среди москвичей пунктом сдачи плазмы крови с антителами к коронавирусоу для больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения в четверг.

"В столице работает восемь пунктов по сдаче плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Наиболее часто жители обращаются в Центр крови им. О. К. Гаврилова - ежемесячно два отделения Центра принимают плазму у более чем 1 тыс. доноров", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что следующий по популярности пункт - в НИИ СП имени Склифосовского. Каждый месяц около 700 человек в нем сдают плазму. На третьем месте - ГКБ № 52, где 400-450 человек становятся донорами плазмы ежемесячно.

Переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения коронавирусной инфекции начали применять в московских больницах в апреле 2020 года. Тогда же москвичей, перенесших заболевание, стали приглашать на сдачу плазмы.

"В начале октября Клинический комитет по COVID-19 утвердил единый стандарт в подходе к стационарному лечению больных коронавирусной инфекцией. Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы в качестве дополнительной терапии. Решение о проведении процедуры принимает лечащий врач в зависимости от состояния пациента. Лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов, а также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%", - напомнили в пресс-службе.

К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти 5 недель. Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты - 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание - 1 212 рублей.