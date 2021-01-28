В Минпросвещения считают, что школам нужны педагоги, которые будут интересны ученикам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Современные российские школьники нуждаются в активных и открытых педагогах, чье мировоззрение будет интересно ученикам, сказал в четверг директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России Андрей Милехин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов заявочной кампании профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Каких же студентов, выпускников мы ждем? Я попробую не структурно описывать этот перечень компетенций, а вспомню одно из выражений, кстати, учителя года России: "Не бывает нужных и ненужных уроков, уроки бывают нудные и не нудные". Нам нужен активный, открытый, продолжающий самообразовываться студент, чья позиция и открытый взгляд на мир будут интересны нашим школьникам", - отметил он.

По словам Милехина, и школы, и педагогические вузы ждут молодое поколение учителей, чтобы, с одной стороны, передать им уникальный опыт, а с другой, узнать от них про новые технологии.

"Учитель будущего. Студенты" - студенческий трек профессионального конкурса "Учитель будущего", который проводится АНО "Россия - страна возможностей" совместно с Минпросвещения и Минобрнауки РФ.