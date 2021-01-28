Рада приняла в I чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали принятие законопроекта, который позволит зарегистрировать привезенную на Украину вакцину от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного ее применения. Такое решение в четверг поддержали 318 парламентариев при 226 необходимых.

"Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности, вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона", - говорится в пояснительной записке к документу.

В ней указано, что Украина свою инициативу основывает на опыте других стран, которые разрешают создавать необходимые условия для экстренного применения отдельных медицинских препаратов в период пандемии коронавируса. "Основной целью принятия проекта закона является создание адаптированного к законодательству Европейского союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства", - отметили авторы инициативы. Согласно европейской процедуре "под обязательства", после выдачи торговой лицензии регулятором могут быть наложены обязательства для проведения послерегистрационного исследования безопасности и эффективности вакцины.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроект уже в пятницу.

На Украине планируют начать вакцинацию в феврале после поставки первых 910 тыс. доз препарата. Страна отказалась от российского "Спутника V" и ведет переговоры с другими производителями вакцины. В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX. На первом этапе Киев получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине выделят 8 млн доз.