Заболеваемость COVID-19 в мире пошла на спад. Показатели вернулись к значениям 2020 года

ТАСС, 28 января. Второй день подряд суточный прирост числа заразившихся коронавирусом держится ниже отметки в 470 тыс.

Согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения, последний раз такие показатели регистрировались в конце декабря, тогда как почти весь январь заболеваемость держалась на уровне от 520 тыс. до 830 тыс. случаев в сутки.

ТАСС выяснил, в каких странах мира регистрируется спад заболеваемости, а где, напротив, отмечается рост числа заразившихся коронавирусом.

Где фиксируется снижение заболеваемости

В Индии заболеваемость снизилась до показателей июня прошлого года, суточный прирост числа заразившихся держится на уровне 10 тыс.

В Иране почти весь январь выявляют 6-6,5 тыс. новых случаев заражения в сутки - вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями ноября - начала декабря.

В США суточный прирост числа новых инфицированных упал до ноябрьских значений - последние четыре дня регистрируется порядка 150 тыс. новых случаев в сутки, что в полтора-два раза меньше, чем в начале года.

До уровней конца прошлого года упала заболеваемость в наиболее затронутых инфекцией государствах Европы - Великобритании (+25 тыс.), Франции (+26 тыс.), Италии (+15 тыс.). Эксперты связывают это с реализацией жестких карантинных мер.

В Германии такие меры позволили в полтора-два раза снизить суточные показатели в сравнении с пиковыми январскими значениями, достигавшими 30 тыс. заражений в сутки.

Где отмечается всплеск числа заразившихся