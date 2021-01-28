Заболеваемость COVID-19 в мире пошла на спад. Показатели вернулись к значениям 2020 года

ТАСС, 28 января. Второй день подряд суточный прирост числа заразившихся коронавирусом держится ниже отметки в 470 тыс.
Согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения, последний раз такие показатели регистрировались в конце декабря, тогда как почти весь январь заболеваемость держалась на уровне от 520 тыс. до 830 тыс. случаев в сутки.
ТАСС выяснил, в каких странах мира регистрируется спад заболеваемости, а где, напротив, отмечается рост числа заразившихся коронавирусом.
Где фиксируется снижение заболеваемости
- В Индии заболеваемость снизилась до показателей июня прошлого года, суточный прирост числа заразившихся держится на уровне 10 тыс.
- В Иране почти весь январь выявляют 6-6,5 тыс. новых случаев заражения в сутки - вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями ноября - начала декабря.
- В США суточный прирост числа новых инфицированных упал до ноябрьских значений - последние четыре дня регистрируется порядка 150 тыс. новых случаев в сутки, что в полтора-два раза меньше, чем в начале года.
- До уровней конца прошлого года упала заболеваемость в наиболее затронутых инфекцией государствах Европы - Великобритании (+25 тыс.), Франции (+26 тыс.), Италии (+15 тыс.). Эксперты связывают это с реализацией жестких карантинных мер.
- В Германии такие меры позволили в полтора-два раза снизить суточные показатели в сравнении с пиковыми январскими значениями, достигавшими 30 тыс. заражений в сутки.
Где отмечается всплеск числа заразившихся
- В Бразилии заболеваемость держится на максимально высоком для страны уровне - более 60 тыс. новых случаев в сутки.
- Максимум по числу новых заболевших отмечается в Испании - свыше 40 тыс. случаев в сутки.
- Самые высокие для страны суточные показатели заболеваемости фиксируют в Индонезии - 11 тыс. инфицированных.
- В Малайзии заболеваемость выросла до 3,5-4 тыс. случаев в день, из-за чего власти ввели новые карантинные ограничения.
- Более чем в два раза выросли темпы распространения инфекции в ОАЭ - с менее чем 2 тыс. до почти 4 тыс. новых заболевших в сутки.
- В Таиланде в последние два дня суточный прирост числа заразившихся вырос почти в три раза - до 1 тыс.
- Во Вьетнаме выявлено 84 заболевших после двух месяцев полного отсутствия случаев передачи инфекции внутри страны.