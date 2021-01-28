На Кубани возобновляют конгрессно-выставочную деятельность

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Конгрессно-выставочная деятельность возобновляется в Краснодарском крае в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

"Вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора [края] Марией Потемкиной приняли решение возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе. Кроме того, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах увеличим с 15 до 30%", - написал Кондратьев в своем аккаунте в Telegram.

Уточняется, что ослабления ограничений возможны с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

В пресс-службе администрации края журналистам уточнили, что ограничения будут сняты 1 февраля. Также в пресс-службе, со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марию Потемкину добавили, что на площадках необходимо соблюдать все противоэпидемиологические требования. Количество участников выставки будут определять с учетом площади павильонов. На одного человека должно приходиться 4 кв. метра, услуги питания на таких площадках по-прежнему под запретом.

По данным оперативного штаба региона на четверг, на Кубани общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 33 125, выздоровели 23 902 пациентов, 1 412 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 пациентов, еще трое - на ЭКМО.

С 31 марта 2020 года в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков, также была приостановлена работа ТЦ и ТРК. Режим карантина сняли 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.