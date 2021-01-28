На Ставрополье умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев

"Это большая утрата для нашего края, для всех нас", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, Ткачев прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях. В 1944 году при форсировании Дуная он совершил свой подвиг - первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке.

В послевоенное время он жил и трудился в Невинномысске. Получил строительное образование, работал руководителем кирпичного завода и за многие годы внес немалый вклад в развитие города.

"С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края - как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения. Мы не раз встречались, говорили о многом. <...> Владимир Яковлевич был достойным человеком", - добавил губернатор.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.