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Пандемия COVID-19

Власти Дубая ужесточили правила въезда для иностранных туристов

Теперь путешественники должны заранее пройти ПЦР-тест

ТАСС, 28 января. Власти Дубая приняли решение ужесточить с 31 января правила въезда для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства эмирата в Twitter.

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Согласно новым правилам, все иностранные граждане, прибывающие в Дубай, должны будут предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Ранее было разрешено проходить тестирование за 96 часов до поездки.

"Путешественники, прибывающие в Дубай из любой страны мира, должны заранее пройти ПЦР-тест. Прибывшим из ряда стран (в зависимости от ситуации с COVID-19) может потребоваться пройти дополнительное тестирование в Дубае. Срок действия ПЦР-тестов сокращен с 96 до 72 часов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным, с начала эпидемии эмиратские медики зарегистрировали свыше 293 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано 819 летальных исходов, более 267 тыс. пациентов выздоровели.

ОАЭ запустили процесс вакцинации в экспериментальном режиме в октябре прошлого года. В настоящее время вакцина доступна для всех желающих старше 16 лет. Власти планируют в течение первого квартала этого года привить 50% проживающих в стране. ОАЭ одобрили для использования на территории государства российскую вакцину "Спутник V", китайскую Sinopharm, а также препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

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