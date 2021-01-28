Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" привлек 1,4 млн туристов в 2020 году

ТАСС, 28 января. Турпоток на маршруте "Золотое кольцо Боспорского царства", несмотря на пандемию нового коронавируса, снизился незначительно, достопримечательности в 2020 году посетили почти 1,4 млн человек. Об этом сообщил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО), автор проекта Иван Чайка на онлайн пресс-конференции.

"Очень сложный год, когда было много ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, но 1 млн 377 тыс. 685 человек в 2020 году посетили объекты "Золотого кольца Боспорского царства". Это немного меньше, чем годом ранее. Но это говорит об интересе к этому проекту среди жителей нашей страны. Учитывая, что в июле только стартовал курортный сезон, это очень большая цифра", - отметил Чайка.

Также в ближайшее время на достопримечательностях маршрута собираются провести брендирование, рассказал автор проекта, не сообщив подробностей.

"Золотое кольцо Боспорского царства" - туристический маршрут по местам, где в античные времена располагались оплоты греческой цивилизации. Он включает 12 городов, расположенных в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году на инвестиционном форуме в Сочи между Русским географическим обществом, Ростуризмом, Республикой Крым, Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем.