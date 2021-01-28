Первые партии АИ-92 поступили в Хабаровск, где отмечаются перебои с бензином на АЗС

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Партии бензина АИ-92 поступили и доставляются на АЗС в Хабаровском крае, где отмечается дефицит топлива из-за модернизации на нефтезаводе и перебоев с поставками из других регионов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На заправках в Хабаровском крае отмечается дефицит бензина марок Аи-92 и Аи-95. К ним выстраиваются очереди. Проблема возникла из-за модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, а также из-за того, что вовремя не подошли составы с топливом.

"Первые партии бензина АИ-92, которые должны ликвидировать дефицит автомобильного топлива, пришли в Хабаровск и развозятся со складов по АЗС", - сообщается на сайте со ссылкой на заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука. Он подчеркнул, что объема бензина АИ-92 уже достаточно, чтобы удовлетворить среднестатистический спрос населения.

"Сейчас создан запас по бензину АИ-92, и его стараются оперативно развозить по заправкам "ННК" 30 бензовозами. Однако мы видим, что продолжается излишний ажиотажный спрос. Так, если обычно бензина марок АИ-92 и АИ-95 за сутки берут 500-540 тонн, то за вчерашний день выкупили 740 тонн, что почти на 45% больше. Но на нефтебазе бензин АИ-92 уже есть, его запаса достаточно на двое суток, при том, что топливо еще подходит", - приводятся в сообщении слова Литвинчука.

Власти обратились к жителям с просьбой не поддаваться ажиотажу и не закупать бензин впрок. Литвинчук также сообщил, что бензовозы отправлены и в Комсомольск-на-Амуре. Партии бензина АИ-95 идут в регион, однако, как отмечается, есть сложности. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продажи этой марки бензина ограничены, но эта проблема будет решена, так как уже в эти выходные НПЗ должен заработать.

Правительство края дополнительно провело встречу с руководством Хабаровского НПЗ, на которой дирекция подтвердила, что готова ускорить работы и запустить завод не к 1 февраля, как планировалось, а быстрее - уже с обеда субботы, 30 января. Это позволит с воскресенья начать заполнять АЗС выпускаемым на предприятии топливом.