РГО организует экспедицию вдоль всех границ России в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения РФ организует в 2021 году комплексную экспедицию вдоль всех границ России. Об этом сообщил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка на онлайн-пресс-конференции в четверг.

"В год 30-летия современной молодой Российской Федерации задача этого экспедиционного проекта, команды, которая отправится вдоль всех границ России, - в течение года разными средствами передвижения, начиная от пешеходных, вело, на кораблях по Северному морскому пути, в течение года совершить кругосветку вокруг России, показав миру, нам, нашей молодежи, что же такое Россия сегодня", - сказал Чайка.

Он уточнил, что экспедиция отправляется уже 3 марта из Краснодарского края. "Начнет в городе Сочи эта команда свое путешествие по туристскому маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", - отметил Чайка.

По его словам, "эта экспедиция в первую очередь призвана открыть и показать уникальный природный потенциал, историко-культурное наследие, которым обладает наша страна, современное развитие, интеллектуальное в том числе". "Потому что в этом проекте будут участвовать более тысячи человек молодых людей во всех городах, где мы будем присутствовать", - уточнил Чайка.