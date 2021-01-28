Более 170 протоколов составлено на родителей, чьи дети были на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы в отношении 173 родителей, чьи дети принимали участие в несогласованной акции в Москве 23 января. На данный момент никто из родителей не обращался к детскому омбудсмену, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Да, действительно, 173 протокола в отношении родителей, чьи дети приняли участи в акции, составлены. На данный момент ко мне никто из родителей по этому поводу не обращался. Но я слежу за ситуацией и готова помочь при необходимости", - сказала Ярославская.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.