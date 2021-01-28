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Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта в соцсетях

Ранее в администрации сайта журналиста сообщали о закрытии аккаунтов в Facebook, Twitter, заморозке страниц во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Познер принял решение сохранить аккаунты своего официального сайта "Познер онлайн" в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении телеведущего, размещенном на официальной странице сайта в Facebook.

"Решение об уходе аккаунтов моего сайта из соцсетей в Telegram было принято в связи с обстоятельствами, о которых я не считаю нужным говорить подробно, но которые, на мой взгляд, весомы, - написал Познер. - Однако я совершенно не ожидал той реакции, которая последовала за этим сообщением: это был вал писем, сообщений и звонков. <...>Так или иначе, я решил, что обязан прислушаться к вам: в ближайшее время работа всех соцсетей возобновится, но и из Telegram я никуда не уйду".

Ранее в администрации сайта журналиста ТАСС сообщили о закрытии аккаунтов в Facebook, Twitter, заморозке страниц во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Причиной был назван уход всей коммуникации и новостной составляющей в мессенджер Telegram.

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