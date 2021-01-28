Депутат и координатор штаба Навального в Москве задержаны по делу о нарушении эпиднорм

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Муниципальный депутат Люся Штейн и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов задержаны в Москве по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщили их адвокаты и близкие.

"Степанов задержан, он подозревается по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - рассказала супруга Степанова Елизавета Нестерова. Также следователи задержали Штейн. "Сейчас ее везут на допрос по уголовному делу. Нам не сказали, по какому именно, но не исключено, что оно возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ", - сказал ее адвокат Мансур Гильманов.

Кроме этого, в настоящее время по этому же делу проходит обыск в квартире муниципального депутата Константина Янкаускаса. "Этот обыск ведется по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм", - рассказал ТАСС его адвокат Василий Кушнир.

Полиция накануне задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции протеста в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции 23 января возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.