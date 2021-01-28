ВОЗ опубликовала 10-летнюю программу борьбы с забытыми тропическими болезнями

ЖЕНЕВА, 28 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила целью в течение 10 лет добиться весомого прогресса в борьбе с 20 забытыми тропическими болезнями (ЗТБ), в частности полностью искоренить такие из них, как дракункулез и фрамбезия. Об этом сообщила в четверг женевская штаб-квартира ВОЗ.

В опубликованной ею дорожной карте на 2021-2030 годы речь идет об "амбициозных целях и инновационных подходах в борьбе с заболеваниями, которые поражают более миллиарда людей, в основном бедных, и которые процветают в районах, где доступ доступ к качественным услугам здравоохранения, чистой воде и санитарии ограничен". Помимо искоренения дракункулеза и фрамбезии, ВОЗ намерена за 10 лет добиться снижения на 90% числа пациентов, которым требуется лечение от ЗТБ, и уменьшения на 75% продолжительности инвалидности, связанной с ними. Поставлена также задача "по меньшей мере в 100 странах искоренить как минимум одну из этих болезней". Кроме того, предполагается, что более чем на 75% будет снижена смертность от заболеваний, возбудители которых передаются кровососущими насекомыми и клещами. Это, в частности, лихорадка денге и лейшманиоз.

Как отметили в ВОЗ, за последнее десятилетие в борьбе с ЗТБ были достигнуты существенные успехи. Риску заболеть сейчас подвергаются на 600 млн человек меньше, чем 10 лет назад, и в 42 странах была искоренена по меньшей мере одна из таких болезней. Вместе с тем имеются серьезные трудности на этом пути, констатировали в организации, обратив внимание на вспышки заболеваний, передающихся от животных человеку, на изменение климата и сохраняющееся неравенство в мире в доступе к услугам здравоохранения, питьевой воде и санитарии.

В ВОЗ подчеркивают, что, несмотря на различия медицинского характера, инфекционные и паразитарные тропические заболевания отнесены к одной группе, так как все они тесно связаны с бедностью, процветают в условиях крайней нищеты и активнее всего распространяются в районах с тропическим климатом. Большинство из них представляют собой известные с древних времен болезни. Они приводят к слепоте, калечат, причиняют страдания, напоминает ВОЗ.