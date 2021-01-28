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Пандемия COVID-19

Король Марокко дал старт национальной кампании по вакцинации населения от коронавируса

Кампания коснется 80% населения страны (около 30 млн человек)

РАБАТ, 28 января. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI в четверг дал старт национальной кампании по вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arab Press.

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В коммюнике дворца отмечается, что, "в соответствии с указаниями короля, кампания по вакцинации будет бесплатной для всех граждан". "Ее цель - придать иммунитет всем категориям населения Марокко, сократить, а затем исключить случаи заражения и смертности из-за пандемии, сдержать распространение коронавируса с целью постепенного возвращения к нормальной жизни", - говорится в документе.

Кампания по вакцинации коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек).

Теги
Мухаммед VIМароккоПандемия COVID-19
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