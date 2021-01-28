В США выявили первые случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса

ТАСС, 28 января. Первые два случая заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса выявлены в США. Об этом в четверг сообщило управление здравоохранения Южной Каролины, где они были зафиксированы.

"Управление здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды объявило сегодня об обнаружении двух случаев, связанных с видом SARS-CoV-2, который впервые был выявлен в ЮАР. Это первые два случая такого типа в США", - указано в заявлении.

Отмечается, что между случаями нет связи. Информация о возможных поездках и личные данные не разглашаются, но известно, что оба заразившихся являются взрослыми.

25 января президент США Джо Байден принял решение добавить ЮАР в список стран, в отношении которых действуют ограничения на въезд в США. Он также оставил в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 429,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.