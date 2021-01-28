Полиция Петербурга предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга предостерегла жителей и гостей города от участия в несогласованных акциях и предупредила об ответственности, которая грозит за это и за призывы к участию в подобных мероприятиях. Как сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области, правоохранительные органы будут реагировать на все нарушения.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге ГУ МВД России [по Петербургу и Ленинградской области] официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом вплоть до уголовной", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители "будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка". Любые попытки провести несогласованное мероприятие в полиции обещают расценивать как угрозу общественному порядку. Такие действия в полиции обещают немедленно пресекать. "Полиция Санкт-Петербурга призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Также в полиции напомнили, что организаторы несогласованных акций могут призывать участвовать в них рядом со зданиями, где располагаются органы власти, что запрещено законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

После акций в субботу, 23 января, по данным полиции, в городе возбуждено и расследуется пять уголовных дел, в том числе два о насилии в отношении представителей власти, одно дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, одно дело об умышленном блокировании транспорта в городе и еще одно - об умышленном повреждении имущества из-за нанесения повреждений автомобилю ДПС.