МГИМО улучшил позиции в мировом рейтинге научных центров

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ улучшил свои позиции в опубликованном в четверг международном рейтинге научно-исследовательских центров за 2020 год (The Global Go To Think Tank Index 2020), подготовленном специалистами Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США).

МГИМО поднялся в перечне на одну строчку и оказался на 124-м месте, в свою очередь Московский центр Карнеги и Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) сохранили свои позиции, оставшись на 26-м и 33-м местах соответственно. Возглавляет список из 174 организаций расположенный в Вашингтоне Фонд Карнеги.

ИМЭМО РАН и МГИМО представлены в рейтинге еще в ряде категорий. В частности, ИМЭМО РАН занимает 14-ю строчку в перечне ведущих аналитических центров в области международной экономической политики, МГИМО расположился в этом рейтинге на 54-м месте, а также занял восьмую строчку среди исследовательских центров на базе университетов.

Отмечается, что Россия со 143 научно-исследовательскими центрами занимает 12-е место в мире по числу подобных организаций.

Рейтинг составляется специалистами Пенсильванского университета с 2006 года путем многоуровневой экспертизы. В рамках исследования рассматривались порядка 11 тысяч аналитических организаций со всего мира, в основе The Global Go To Think Tank Index 2020 лежат результаты опроса почти 2 тысяч экспертов. Своей целью авторы перечня указывают "исследование тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются научно-исследовательские центры, директивные органы и политически направленные гражданские общества".