В Сербии возмутились разрушением памятника Василию Маргелову в Приднестровье

БЕЛГРАД, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Разрушение памятника легендарному советскому военачальнику, Герою Советского Союза Василию Маргелову (1908-1990) в приднестровском городе Дубоссары является оскорбительным актом вандализма. Об этом в комментарии ТАСС заявил в четверг председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович.

"Мы глубоко оскорблены актом вандализма, разрушением памятника одному из величайших военачальников Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. Легендарный "дядя Вася" - гордость не только российской армии, он также является частью сербской исторической памяти, героем как российского, так и сербского народов. Мы, сербы, жители Южного Баната и особенно города Панчева, помним Василия Маргелова как командующего 49-й дивизией, которая освободила нас от фашистов", - заявил Ресанович.

По словам общественного деятеля, в Панчеве глубоко чтят память о Маргелове, поэтому в марте 2019 года город по инициативе общества "Славянская уния" присвоил одной из центральных площадей имя Василия Маргелова. "Мы обязаны решительно бороться как против вандализма, направленного на исторические памятники, так и против попыток переписывания истории и ревизии вклада российского и сербского народов в освобождение мира от фашистов во Второй мировой войне. Именно по этим причинам наше общество сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" выдвинуло инициативу и добилось появления в нашем городе площади им. Василия Маргелова, первой в мире после России. В настоящее время мы добиваемся установки в нашем городе памятника легендарному военачальнику, надеемся, что в скором времени этот памятник появится на площади имени Маргелова", - заявил председатель общественной организации.

Ранее пресс-служба МВД непризнанного Приднестровья сообщила, что вандалы разрушили памятник бывшему командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову, который был установлен в городе Дубоссары. Верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ Воздушно-десантных войск. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску подозреваемых. Монумент был установлен в 2017 году по инициативе ветеранов-десантников и при поддержке главы МВД Приднестровья, ветерана ВДВ Руслана Мовы.

Освобождение Панчева

Город Панчево был освобожден 6 октября 1944 года 49-й дивизией под командованием Маргелова. Она стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчеве были сосредоточены серьезные силы фашистов. "Насколько для оккупантов был важен этот город, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям германского командования, планировалось остановить Красную армию под Белградом и Панчевом. Однако этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат Панчево был освобожден 6 октября 1944 года", - рассказал Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в сражении за город погибли 124 красноармейца.

Силы Красной армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая теперь носит имя Василия Маргелова. Интересно, что к площади ведут две большие улицы - Освобождения и Льва Толстого. Сейчас на площади также находится обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.