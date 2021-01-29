В Бразилии считают, что новый штамм коронавируса может вызвать "мегаэпидемию" в стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, появившийся в Бразилии и обнаруженный впоследствии в Японии, может привести к расширению масштабов эпидемии в крупнейшем латиноамериканском государстве, полагает бывший глава Минздрава страны Луис Энрике Мандетта. Мнение политика приводит в четверг на своем сайте газета Globo .

"Весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, а у нас не только все полностью открыто, так мы еще и вывозим пациентов из Манауса (столица штата Амазонас) в штаты Гояс, Баия, не устанавливая кордонов для биологической безопасности", - цитирует издание слова отправленного в апреле прошлого года в отставку экс-министра. "Вероятно, мы разнесем этот штамм по всем субъектам федерации и через 60 дней можем получить мегаэпидемию", - продолжил бывший глава Минздрава, покинувший свой пост на фоне серьезных разногласий по поводу подходов к преодолению эпидемии с президентом страны Жаиром Болсонару.

Несмотря на то, что число подтверждденных случаев заражения в Бразилии превышает 9 млн, из которых свыше 221 тыс. завершились летальным исходом, бразильский лидер продолжает считать, что опасность заболевания в значительной степени преувеличена и полагает неоправданным введение карантинных мер, которые, по его мнению, уничтожают экономику страны. С распространением нового штамма связывают ухудшение эпидемической ситуации в бразильском штате Амазонас на севере страны, где из-за нагрузки на медучреждения в середине месяца отмечался дефицит медицинского кислорода, а число смертей в результате заражения было сопоставимо с пиковыми значениями апреля 2020 года.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.

10 января Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что новый штамм коронавируса был зафиксирован у четырех человек, в том числе двух детей, которые прибыли из бразильского штата Амазонас в токийский международный аэропорт Ханэда. Об обнаружении случаев заражения "бразильским" штаммом сообщили также власти Великобритании, Германии, Италии, США и Южной Кореи.