Военные медики на Камчатке лечат заразившихся коронавирусом с помощью барокамеры

ТАСС, 29 января. Военные медики на Камчатке начали лечить заразившихся коронавирусом по новой методике с помощью барокамеры. Это позволяет облегчить состояние пациента при лечении дыхательной недостаточности, сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На Камчатке в Военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота (ВМКГ) проводят лечение больных коронавирусной инфекции по новой методике. Военные врачи при помощи барометрического комплекса "Спаситель", развернутом в ВМКГ несколько месяцев назад, приступили к лечению больных COVID-19 с применением кислорода и кислородно-гелиевых смесей. При лечении дыхательной недостаточности, которая развивается у больных с COVID-19 кислородно-гелиевые смеси помогают облегчить течение болезни", - сообщила пресс-служба.

Эту методику разработали специалисты кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. Она была принята на вооружение, так как показала хорошие результаты в лечении инфекции и способствует достижению полного выздоровления пациентов.

Барокомплекс "Спаситель" предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники. Кроме того, он используется для оказания экстренной медицинской помощи водолазам, пострадавшим подводникам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 793 810 случаев заражения, выздоровели 3 229 258 человек, умер 71 651. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.