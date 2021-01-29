Власти Якутии заявили, что впервые за шесть лет в регионе повысилась рождаемость

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Число родившихся в Якутии детей в 2020 году превысило 12,9 тыс., рождаемость в регионе повысилась впервые за шесть лет. Об этом сообщает в пятницу глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Рад поделиться с вами новостью о том, что впервые за шесть лет в нашей республике повысилась рождаемость. За 2020 год в Якутии родилось 12 957 детишек, что на 140 детей больше чем в 2019 году", - сообщил Николаев.

Он отметил, что в семьях республики растет рождаемость третьих и последующих детей. "В прошлом году их количество составило 5 120 детей, а это почти 40% в общем числе рождений новых якутян", - добавил глава региона.

По данным Росстата, население России сократилось за 2020 год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. Последний раз подобное сокращение населения фиксировали 15 лет назад.