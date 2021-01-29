Власти Москвы планируют после завершения эпидемии провести массовую диспансеризацию

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Власти столицы планируют провести после завершения пандемии массовую диспансеризацию. Об этом в пятницу заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу НТВ, опубликованном в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

"Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия [коронавируса] уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными. Ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли выделить должного внимания этому направлению", - сказала Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 922 559 случаев заражения, из них 2 897 за последние сутки. Выздоровели 797 462 человека, умерли 13 237.