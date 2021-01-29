В России выявили 19 238 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,08%), Ямало-Ненецком АО, Костромской области (по 0,2%), Магаданской области, Ингушетии, Еврейской АО, Хакасии, Чукотском АО, Чеченской республике, Кемеровской области (по 0,3 %).

В частности, за сутки было выявлено 2 284 случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 044 - в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 378 - в Воронежской области, 377 - в Ростовской области. В настоящее время в России продолжает лечение 485 401 человек.

Количество выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 26 204, до 3 255 462. Таким образом, четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля вылечившихся, по данным штаба, возросла до 85,4% от общего числа инфицированных. За сутки выписаны по выздоровлению 3 628 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 095 - в Московской области, 494 - в Нижегородской области, 428 - в Челябинской области, 421 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 534 против 575 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 185 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,89%, следует из данных штаба.

За сутки умер 51 пациент в Санкт-Петербурге, 39 - в Московской области, 24 - в Красноярском крае, 20 - в Краснодарском крае, 20 - в Ростовской области.

Ситуация в Москве

В Москве за сутки выявили 2 799 заразившихся коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составило 925 358.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. Днем ранее в столице выявили 2 897 заразившихся.

За сутки штаб зарегистрировал 63 смерти из-за нового заболевания. В общей сложности с начала пандемии в городе, по его информации, умерли 13 300 человек, или 1,44% инфицированных.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 180 пациентов. За все время выздоровели 803 642 человека. В настоящее время в столице болеют 108 416 человек.