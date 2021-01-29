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Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в YouTube

Ограничения были введены под предлогом нарушения авторских прав
© Jonathan Brady/Reuters

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube, которые были введены под предлогом нарушения авторских прав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав".

"Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Там вновь призвали российских владельцев каналов, размещающих свой контент в YouTube, перейти на российские видеохостинги.

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